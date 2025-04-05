Представник Владіміра Путіна Кіріл Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні зі Стівом Віткоффом. Під час цього візиту він, ймовірно, мав на меті виконати кілька завдань кремлівського диктатора, щоб покращити становище Росії.

Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів 24 Каналу, що окупанти докладають великі зусилля, аби послабити позиції України. На його думку, жодні заяви Кіріла Дмитрієва не мали на меті сприяти будь-яким гарантіям щодо завершення російсько-української війни.

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Чому Дмитрів приїхав до США

Пьотр Кульпа зауважив, що першим завданням посланця Путіна було повернути Стамбульські домовленості.

Там Росія виступала як гарант, а не як агресор. Кремль прагне повернутись у європейську політику, щоб Україна програла війну та втратила свій суверенітет,

– сказав він.

Другим завданням Дмитрієва у Вашингтоні, можливо, було спробувати знайти якийсь спосіб, щоб врятувати економіку країни-агресорки.

Росія перебуває у стані "фінансового інсульту". Перші 3 місяці (2025 року – 24 Канал) ціни на нафту падають, в Росії зменшуються доходи,

– підкреслив екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО.

Зважаючи на стан світової економіки, російський бюджет може впасти ще на 40%. Пьотр Кульпа припустив, що представники Путіна та Трампа обговорювали це під час зустрічі у Вашингтоні.

Цікаво. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що США досі вірять у можливість домовитися з Росією та отримати вигоду від співпраці в енергетичній сфері чи доступу до ресурсів. Саме в цьому контексті до Вашингтона прибув російський перемовник Кіріл Дмитрієв, якому частково зняли обмеження на в’їзд.

Кульпа також додав, що Кремль зараз робить спробу врятувати Росію, однак вона може не вдатися, якщо Трамп зрозуміє, що Путін насправді слабкий та залежить від Китаю.