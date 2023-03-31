У Кремлі заявили, що будуть обговорювати з Білоруссю "перемир'я" в Україні
31 березня самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко виступив з посланням до білорусів. У своїй промові він неодноразово наголошував на необхідності "переговорів" та перемир'ї між Росією та Україною.
На це моментально відреагували в Кремлі. Там заявили, що заклик Лукашенка лідери Росії та Білорусі обговорять спільно наступного тижня.
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Свою пропозицію "перемир'я" Лукашенко зможе обговорити з Путіним наступного тижня
Алєксандр Лукашенко під час своєї 3-годинної промови, велику частину якої було присвячено темі війни в Україні, заявив, що Росія та Україна мають укласти "перемир'я". Також він неоднократно наголосив на тому, що Україні необхідно вже і зараз сісти за стіл переговорів з агресорами, адже потім може бути пізно.
Усі ви знаєте, шлях один – переговори. Переговори без попередніх умов,
– заявив Лукашенко під час виступу.
Речник Кремля Дмитро Пєсков на такі слова білоруського диктатора відповів, що "контекст України не змінюється", а повномасштабне вторгнення – "єдиний спосіб досягти мети Росії". Процитували речника російські ЗМІ.
Як повідомили пропагандисти, Пєсков зауважив, що усі свої пропозиції Лукашенко зможе висловити особисто Путіну наступного тижня. Зауважимо, що незабаром у Росії має відбутися зустріч "Вищої Державної ради Союзної держави", на якій будуть присутні білоруський та російський диктатори.
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Послання Лукашенка до Білорусів: коротко про головне
Алєксандр Лукашенко під час свого виступу 31 березня видав чимало пропагандистських наративів стосовно перебігу війни Росії проти України. Розповімо про декілька головних тез:
- "Злий Захід" винен у всіх бідах, а НАТО "хоче напасти" на Білорусь – Лукашенко продовжив годувати населення Білорусі байками про "нехороший Захід", який тільки й намагається встромити палки в колеса Білорусі та принагідно захопити весь світ.
- "Російськими військами у Білорусі керує президент Білорусі" – така от цікава заява пролунала з вуст самопроголошеного білоруського президента. Якщо вірити його словам, то виходить, що саме він віддає накази про обстріли українських територій.
- "Ядерні пожежі" не за горами, скоро почнеться "третя світова" – щоб остаточно залякати всіх, Лукашенко зазначив, що на горизонті "вже видніється ескалація конфлікту" та навіть світова війна з застосуванням ядерної зброї.