Послання Зеленського путіну та реакція Китаю на війну росії проти України: інтерв'ю з експерткою

Кожна країна світу, котра вважає себе достатньо суб'єктною на міжнародній арені, веде свою власну дипломатичну гру довкола теми повномасштабної війни розпочатої Росією проти України. І держави Індо-Тихоокеанського регіону не стали виключенням у цьому контексті.

Як пройшов саміт країн БРІКС, що він показав з точки зору сприйняття росії її нечисельними партнерами, як ставляться до війни інші країни БРІКС та регіону в цілому, чому Китай хоче підлаштувати цю формацію під себе, чи міг Джоко Відодо справді передати якесь послання путіну від Зеленського, за яких умов путін поїде або не поїде на листопадовий саміт "клубу двадцяти" та як Австралія набирає вагу завдяки активності у зовнішній політиці останнім часом – ексклюзивно сайту 24 каналу розповіла головна консультантка Інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.

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Намагання Пекіна стати хедлайнером блоку БРІКС і маргіналізована Росія

Давайте, розпочнемо наш екскурс порядком денним саміту БРІКС з розбору на найважливіші деталі Пекінської Декларації, яка була ухвалена в підсумку.

Мене особисто цей документ ніяк не вразив. Там не було чогось такого надзвичайного. Це усього лише така собі дипломатична декларація, яка зачіпала всі основні питання світового порядку денного. За характером ухвалена декларація була досить таки загальною. Цілком в дусі БРІКСу.

Хоча ні, все-таки було там дещо, що мене вразило. Те, що в тексті документа був значний перелік питань безпекового спрямування. Як мені здалося, це ознака того, що цей клуб держав починає виходити на якийсь новий рівень роботи.

Головною рушійною силою цих змін виступає Китай. Пекін хоче перетворити БРІКС в організацію, яка переймається цілим комплексом питань. Від безпеки до геополітики.

Себто, відбувається поступова трансформація структури, яка з першого дня свого існування покликана була піклуватися про фінансово-економічний спектр проблем. Зараз до цього ще додається низка інших аспектів.

За словами експертки, китайське бачення російсько-української війни поділять чи не всі країни регіону / Колаж сайту 24 каналу

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Що цей саміт показав з точки зору позиціонування росії на міжнародній арені?

Говорити про те, що росія ізольована – сьогодні не зовсім правильно. Вона є бажаним партнером для тих держав, які завдяки своєму історичному розвиткові у власній зовнішній діють, виходячи з позицій або рівновіддаленості, або нейтралітету.

Саміт показав одну головну річ. Те, що Китай стає одноосібним лідером цього міждержавного об'єднання. Піднебесна перетягує на себе лідерську ініціативу. Якщо на попередніх самітах, наприклад, тому, що відбувався в Уфі, росія відчувала себе трохи впевненіше, то цього разу все було якось недоладно. Особливо чітко це було видно з промови путіна.

рф залишається маргінальним гравцем. Зокрема, про такий її статус свідчить те, що Китай активно береться відігравати лідерську роль у цьому форматі. москва, своєю чергою, пасе задніх.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Яскравим прикладом цього є ще й те, що ініціатором розширення БРІКС виступив саме Китай. У травні відбулася зустріч міністрів закордонних справ БРІКС та захід за участю потенційних новобранців організації БРІКС+.

До нього, серед інших, були залучені представники Казахстану та Індонезії. Щоправда, поки якогось пропрацьованого механізму вступу до цього клубу немає. Водночас прямо про своє бажання вступити вже встигли заявити Аргентина та Іран.

Підсумовуючи, скажу, що це саме Китай проявляє найбільше ініціативи. Водночас росія залишається далеко позаду. Звичайно, що у москві це підносять у протилежному світлі. Там кажуть, що це доказ того, що до них і далі прислухаються. Мовляв, дивіться, ми тут, ми нікуди не ділися, нас чекають наші партнери на міжнародній арені.

Я читала багато російської аналітики з приводу того, що БРІКС має стати взірцем нової системи міжнародних відносин і таке інше. Заради справедливості треба сказати, що росія таки зробила внесок у створення альтернативного західному підходу до розуміння світопорядку.

Першим відповідні ідеї озвучив свого часу ще колишній російський прем'єр прімаков. Він пропонував створити геополітичний трикутник росія – Індія – Китай. Пізніше саме з його пропозиції виріс БРІКС.

Реакція на війну Росії проти України

Чи всі члени цього антизахідного об'єднання поділяють погляд КНР на нашу війну?

Так, всі без винятку держави, які до нього входять, дивляться на війну в Україні однаково. Вони розглядають цю війну, як глобальне протистояння Китаю та США.

Треба розуміти, що з огляду на доволі незначну присутність нашої країни у медіапросторі згаданих країн, ставлення до нас таке, як до якоїсь другорядної держави. Дуже проамериканської і позбавленої будь-якої самостійності у прийнятті рішень.

Тому, в принципі, можна справді сказати, що вони поділяють ставлення Пекіну. Разом з тим, Бразилія підтримала березневу резолюцію ООН, де міститься засудження нападу на Україну. ПАР, здається, утрималася. Але наративи, які звучать у тамтешніх медіа, не дуже прихильні до нас. А правляча партія взагалі критикувала НАТО, кажучи, що це його провина, те, що почалася війна.

А для чого саме БРІКС знадобився Пекіну, як на те пішло? Що він хоче зреалізувати, підпорядкувавши цю структуру собі?

Китайці хочуть проштовхнути власні ініціативи у світ. До прикладу, ініціативу "Один пояс – один шлях", ідею глобального розвитку.

До речі, не пригадаю, чи було це у Пекінській Декларації, проте, китайський лідер у своїй промові говорив про так зване "суспільство єдиної долі". Це концепція, яку він запропонував ще 10 років тому. По суті, це концепція "миру у всьому світі". І що цікаво, у цій концепції є пункт "відмова від війни".

Якщо провести швидкий контент-аналіз промов Ван Ї(китайський міністр закордонних справ – 24 канал), то куди б він не поїхав – чи то у турне Океанією, чи будь куди іще. От хоч би й до М’янми, де була зустріч міністрів закордонних справ. Усюди лунає цей китайський наратив.

Тобто, всі мають жити мирно, панівною має бути багатополярна світова система, всі повинні дозволяти одне одному право сповідувати власну філософію та власний політичний режим.

Опортунізм Відодо і Австралія в гонитві за впливом

Що це взагалі був за пасаж про послання Зеленського путіну, яке, нібито, передав Відодо?

Можливо, і справді якесь повідомлення було передане. Швидше всього, воно стосувалося деблокади українських портів з метою налагодження експорту вітчизняного зерна.

Як мені здалося, саме ця тема була основною під час розмови президента Індонезії із Зеленським. В рамках пресконференції останній наголосив, що від нашого зерна і Індонезія також залежить.

Не варто вважати, що це повідомлення могло містити щось більше. Як мінімум вже тому, що Відодо – явно не той політик, який би був спроможний відігравати роль медіатора у питаннях війни та миру.

Індонезія зараз головує у G20. Враховуючи цей факт, зовсім не дивно, що індонезійський лідер використовує цей майданчик для реалізації власних інтересів. Нарощування впливу Індонезії вже на міжнародній арені.

Наразі зарано говорити, чи поїде путін на саміт G20 / Колаж сайту 24 каналу

Тому що візит Відодо до України та потім до рф – це був перший досвід, коли Індонезія активізує свою роботу поза межами свого звичного геополітичного ареалу існування. Тобто за межами АСЕАН і виходить на якісно новий рівень. Далі більше – Відодо запрошений на саміт групи семи як гість. Це вже багато про що свідчить.

Чим керувався індонезійський президент, запрошуючи путіна на листопадове зібрання G20?

Він не міг вчинити інакше просто тому, що росія є досі членом цього клубу. Зрештою, було б дивно, якби рф виключили з формації, де присутні члени БРІКС. Вони б точно були не у захваті від цього. Адже всі без виключення лідери тих країн можуть без мук совісті потиснути руку путіну.

Насправді питання участі кремлівського диктатора в саміті й досі залишається відкритим. Ми не можемо достеменно знати чи він туди поїде.

Про що говорили Відодо та путін під час зустрічі у Москві?

Розмова була, зокрема, і про продовження економічної співпраці. А також про енергетичну співпрацю. Між країнами укладено договір, що передбачає спільне будівництво нафтопереробного заводу. Крім того, ще будується хімічний завод.

Що нам варто знати про візит австралійського прем'єра до Києва?

Австралія дотримується своєї зовнішньополітичної лінії разом зі своїми природніми союзниками. А саме Британією та США. Тому цей візит виглядає цілком природньо в цьому контексті.

За фактом, Альбенізі робить те ж саме, що й Відодо. Він намагається наростити вплив власної держави на регіональній та світовій аренах. Робити це в тому числі шляхом демонстрації австралійської оборонної спроможності. Того, що ця країна може забезпечити всім необхідним не тільки сама себе, але й поділитися за потреби з партнерами, яким це потрібно.

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