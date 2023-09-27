Посли шести держав НАТО почали роботу в Україні: Зеленський розкрив подробиці

Володимир Зеленський повідомив про початок офіційної роботи послів шести країн-членів НАТО в Україні. Голова держави розповів про перемовини з іноземними дипломатами та поділився кадрами церемонії.

Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від шести послів країн-членів НАТО. Про це він повідомив у соцмережах 27 вересня.

Читайте також "Мости до НАТО": у містах Європи та США пройдуть акції із закликом запросити Україну до Альянсу

Що розповів Зеленський

Український лідер сказав, що посли Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу передали йому вірчі грамоти. Відповідна церемонія відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська".

Світ з Україною! Дякуємо за підтримку. Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами,

– написав Зеленський.

Голова держави окремо поспілкувався з кожним послом. Український лідер обговорив з дипломатами відносини наших країн, підтримку, спільні виклики та можливості.

На кадрах можна побачити, як Зеленський приймає вірчі грамоти у Катаріни Матернової (Європейський Союз), Мартіна Гарріса (Велика Британія), Наталки Цмоць (Канада), Гаеля Вейсьєера (Франція), Аннелі Кольк (Естонія), Матеї Превольшек (Словенія) та Онтала Гейзера (Угорщина). Після цього президент окремо спілкується з цими дипломатами. На зустрічі також були присутні голова МЗС України Дмитро Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Кадри з церемонії у Києві: відео Володимира Зеленського



Останні новини про стосунки України з НАТО