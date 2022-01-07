Посли G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік

Посли країн "Великої сімки" продовжують допомагати Україні в проведенні реформ. Дипломати уже встигли назвати пріоритети того, що мають досягнути в нашій країні шляхом змін у цьому році.

Група послів країн G7 окреслила напрямок своєї роботи під новим керівництвом. Тепер цю групу в Україні, як і загалом "Велику сімку" очолює Німеччина.

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Якими будуть пріоритети послів G7

Посли групи "Великої сімки" заявили, що пріоритетом їхньої діяльності цього року будуть реформи, які спрямовані на боротьбу з корупцією та розвиток економіки.

Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку. Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а й їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців,

– йдеться в заяві.

Перелічені реформи дипломати вважають критично важливими для нашої країни.

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