Посли G7 закликали до щонайшвидших виборів у майже 20 громадах Донбасу

17 червня 2021 , 19:22
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Джерело:

твітер G7

У "Великій сімці" закликали якнайшвидше провести місцеві вибори в 18 окремих територіальних громадах на Донбасі. Також у G7 Україні рекомендують продовжити зміни Виборчого кодексу.

Посли G7 провели зустріч з представниками Центральної виборчої комісії та громадянської мережі ОПОРА. Під час неї представники "Великої сімки" наголосили на кількох важливих аспектах.

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Рекомендації Україні від "Великої сімки" 

  • У G7 звернули увагу України на необхідності подальших змін до Виборчого кодексу для забезпечення чесних і надійних результатів виборів.
  • Посли закликали провести місцеві вибори у 18 громадах Донбасу, а також посилити регулювання фінансування в політиці.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройшли в жовтні 2020 року, але у деяких прифронтових громадах вони не відбулися. 

ОТГ на Донбасі, де не пройшли вибори

  • На підставі інформації військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, СБУ і військових, ЦВК заявила про неможливість проведення виборів у деяких населених пунктах.
  • Зокрема, в прифронтовій зоні неможливо було гарантувати безпеку виборців, існувала й висока терористична загроза.
  • Місцеві вибори не провели у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Волновасі, Авдіївці, Вугледарі, Торецьку, Станиці Луганській, Попасній, Щасті та інших територіальних громадах.
Автор: Наталія Пристанська