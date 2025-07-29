Посли 3 країн Африки побували у Криму: у МЗС України не забарилися з реакцією
- Посли Бурунду, Гвінеї та Чаду у Росії відвідали анексований Крим, що є порушенням міжнародного права.
- МЗС України закликало країни утриматися від дій, що можуть бути сприйняті як підтримка агресії Росії.
Росія намагається використовувати дипломатів третіх держав для пропаганди та створити ілюзію "визнання" незаконної окупації українського Криму. Так, нещодавно відбувся обурливий візит послів Бурунді, Гвінеї та Чаду у Росії до анексованого півострова.
Цей візит є кричущим порушенням міжнародного права. А також підриває зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення війни Росії проти України. Про це йдеться у заяві нашого МЗС, передає 24 Канал.
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Як МЗС відреагувала на дії африканських послів у Росії?
Українське відомство закликало іноземних дипломатів утримуватися від дій, що можуть бути розцінені як пряме чи опосередковане схвалення злочинів держави-агресора.
Крім того, МЗС України розраховує, що іноземні уряди нададуть належну оцінку діям своїх представників, "які своїми необдуманими вчинками шкодять двостороннім відносинам з Україною та репутації власних держав на міжнародній арені".
Українська сторона залишає за собою право вжити необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на зазначені недружні дії, а також ініціюватиме внесення згаданих осіб до санкційних списків,
– йдеться у заяві.
До слова, Легіон "Свобода Росії" взяв у полон громадянина Нігерії Кехінде Олувагбемілеке під час штурму на Запорізькому напрямку. Кехінде був студентом, якого залучили до війни в Росії з обіцянками швидкого заробітку та безпечної служби.