Посли погодили рамки переговорів про вступ до ЄС України та Молдови
14 червня 2024, 22:17Читать новость на русском
Постійні представники держав-членів Євросоюзу принципово схвалили переговорні рамки про вступ України та Молдови. Відповідне рішення ухвалили 14 червня.
Про це повідомили в соцмережі X, раніше відомій як твітер, на сторінці бельгійського головування в Раді ЄС, передає 24 Канал.
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Коли відбудуться перші міжурядові конференції
Посли погодили переговорні рамки щодо вступу до ЄС України та Молдови. Згідно з повідомленням, бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції вже наприкінці цього місяця, зокрема, 25 червня.
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Єврокомісія підтримала початок переговорів
- Денис Шмигаль 7 червня розповів, що Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС. Наша держава виконала всі 4 рекомендації, які отримала від Європейської комісії в листопаді минулого року.
- Прем'єр заявив, що ми очікуємо від наших європейських партнерів наступний крок – початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця.
- Напередодні високопоставлений дипломат ЄС розповідав кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі, що відбувається закрита зустріч послів, де вони обговорюють проєкт переговорної рамки для України та проведення першої міжурядової конференції.