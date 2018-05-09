Посмішка на фотографії робить людину старшою: дослідження

Ізраїльські вчені зробити дослідження, щоб дізнатися, який вираз обличчя найкраще омолоджує людину, а який навпаки – робить старшою.

У дослідженні канадських і ізраїльських вчених взяло участь сорок чоловік, середній вік яких становив 24 роки, йдеться у виданні Springer.

Читайте також: Вчені розповіли, як сивина пов'язана з імунітетом людини



Люди з емоцією подиву на фото виглядають молодшими

Їх усіх попросили визначити вік 35 жінок і 35 чоловіків по фотографіях. На знімках були зображені одні й ті ж люди, але на одних фото вони посміхалися, а на інших – ні. Відповіді учасників показали, що усміхнені люди виглядають старше в середньому на рік.

У другій частині експерименту вчені попросили ще 42 учасники виконати ідентичну задачу, але вже з фотографіями, на яких люди зображені зі здивованим виразом обличчя. Саме здивовані обличчя здалися респондентам наймолодшими – можливо, через те, що на них було менше зморшок навколо очей.