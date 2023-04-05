Китай не підтримує Росію у війні, – посол пояснив заяву про "безмежну дружбу" між країнами

Посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун заявив, що Китай ніколи не був на стороні Росії у війні проти України. За його словами, зв'язки двох країн не такі вже "безмежні", як колись вважали.

Посол Китаю в інтерв'ю пояснив, що критики "неправильно" тлумачать відносини між Китаєм та Росією. Фу Цун підкреслив, що "безмежна дружба" – це не що інше, як просто "риторика", яку постійно повторюють.

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Китай не на боці Росії у війні проти України

За словами посла Китаю в Євросоюзі, нещодавній візит президента Сі Цзіньпіна до Москви не є підтвердженням підтримки Росії у цій війні. І хоча президенти підписали заяву, у якій проголосили "безмежну дружбу", зв'язок між країнами дещо інший.

Фу Цун заявив, що Пекін не засудив вторгнення Росії лиш тому, що Сі Цзіньпін "розуміє заяви Росії про оборонну війну" й протистояння з НАТО. Окрім того, лідер Китаю вважає "корінні причини" початку повномасштабної війни "складнішими", ніж говорять західні лідери. Разом з тим, посол пояснив відсутність контактів між президентом Китаю та України зайнятістю Сі Цзіньпіна.

Я знаю, що люди зосереджені на президентському дзвінку. Той факт, що Сі Цзіньпін не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні,

– підкреслив Фу Цун.

Окрім того, посол Китаю в Євросоюзі обурений звинуваченнями у постачанні зброї. За його словами, Пекін ніколи не збирався надавати Росії летальну зброю.

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