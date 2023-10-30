Україна є найбільш проізраїльською країною в Європі, – посол

Україна є найбільш проізраїльською країною в Європі. Незабаром український парламент може визнати ХАМАС терористичною організацією.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. Він наголосив, що Ізраїль отримав в Україні широку підтримку з початку нападу терористів ХАМАС.

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Україна є найбільш проізраїльською в Європі

За словами Бродського, після нападу ХАМАС він отримував повідомлення підтримки як від урядовців, так і від звичайних громадян.

Ми співпрацюємо з різними членами Верховної Ради, українського парламенту, намагаючись просунути декларацію, яка визнає ХАМАС терористичною організацією,

– сказав посол.

На його думку, незабаром Україна офіційно назве ХАМАС і Хезболлу терористичними організаціями. Таке рішення може підтримати багато наших депутатів.

Бродський підкреслив, що Україна є однією з небагатьох країн Європи, де не було великих демонстрацій на підтримку палестинців чи ХАМАС.

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