У Болгарії почала роботу посол Олеся Ілащук, призначення якої перетворилося на скандал

Олеся Ілащук, призначена в грудні 2022 року надзвичайним і повноважним послом України в Болгарії, прибула до Софії та розпочала виконання обов’язків.

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Що відомо про Олесю Ілащук

За даними ЗМІ, про початок роботи Ілащук у Болгарії також повідомили з посольства керівникам структурних підрозділів МЗС у внутрішній розсилці.

Призначення Ілащук викликало неоднозначну реакцію серед суспільства. Раніше вона позиціонувала себе на сторінках в соцмережах як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння. Також вона зазначала, що є клінічною психологинею, системно-сімейною терапевткою, гештальт-терапевткою, сексологинею-консультанткою.

Проте в МЗС зазначили, що Ілащук має кваліфікації, щоб бути дипломаткою в Болгарії. За інформацією відомства, вона має спеціальність "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин. Крім цього, запевнили, що призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.

Як Кулеба прокоментував призначення Ілащук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що перед призначенням на посаду з Ілащук провели співбесіду.

"Не буде результату, людина буде звільнена. Якщо результату не буде, ніхто не зупинить мене від підписання подання про її звільнення. Або будь-якого іншого посла", – наголосив Кулеба.

Кулеба сказав, що все завжди залежить від командної роботи дипломатів. За словами міністра, в Болгарії складна політична ситуація.

Сама ж Ілащук запевнила, що вона має досвід взаємодії з високопосадовцями інших країн впродовж років. За її словами, вона також вивчала традиції та звичаї Болгарії та інших країн.