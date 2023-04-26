Посол США різко поставив на місце Угорщину після скандальних заяв

Посол США в Угорщині Девід Прессман розкритикував заяви тамтешньої влади про "необхідність припинення вогню" в умовах, коли 20% української території перебуває в окупації. Він назвав їх цинічними.

Про це Девід Прессман заявив під час панельної дискусії з угорсько-українських відносин. Дипломат зазначив, що не варто довіряти ілюзіям про те, що диктатор Путін сяде за стіл переговорів і добросовісно виведе війська з України, а не використає це як можливість для переозброєння та нової атаки.

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Дипломат різко розкритикував Угорщину

Девід Прессман наголосив, що цинічні політичні спроби використати мир, а радше його імітацію, як зброю у війні, повинні викликати занепокоєння. Так дипломат відреагував на останні скандальні заяви з боку уряду Віктора Орбана.

Коли ми чуємо, як політики виступають за примирення, що маскується під мир, будьмо чіткими: одна людина може досягти миру сьогодні. Якщо Путін припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна перестає воювати, Україні кінець,

– наголосив Прессман.

Також посол відзначив занепокоєння США щодо того, що Угорщина використовує НАТО для розв'язання "двосторонніх проблем" з Україною.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оскандалився нещодавньою заявою про те, що у фінансовому плані Україна буцімто "неіснуюча країна". А після візиту Генсека НАТО Єнса Столтенберга до Києва, де він заявив про майбутнє нашої країни в Альянсі, Орбан у своїх соцмережах поширив публікацію ЗМІ з підписом "Що?".

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро пішла значно далі. Політикиня заявила, що нібито для вступу України в НАТО потрібна "угода-схвалення" від Росії. Також вона взялася критикувати українську владу за нібито утиски національних меншин і взагалі заявила, що Київ "мав би дати нацменшинам автономію", переконуючи, що такий статус мало б отримати Закарпаття.