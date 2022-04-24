Посол США при ОБСЄ спростував брехню Росії про "шпигунство" затриманих співробітників
Джерело:твіттер Майкла Карпентера
Росіяни вирішили скоїти ще один міжнародний злочин та викрали представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Свій підлий вчинок вони обгрунтували тим, що вони нібито вчиняли шпигунські дії.
Російські окупанти взяли у полон представників ОБСЄ у полон. Росіяни брешуть на увесь світ про те, що ті "шпигували".
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Наслідки викрадення працівників ОБСЄ
Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що заяви росіян про "шпигунство" не мають нічого спільного з реальністю. Він закликав окупантів негайно відпустити затриманих працівників ОБСЄ.
Утримуваний Росією персонал ОБСЄ слід негайно звільнити, і Росія відповідатиме за будь-яку заподіяну їм шкоду,
– написав Карпентер у твітері.
Відповідне повідомлення про брехню росіян та наслідки за вчинення шкоди полоненим поширило й посольство США в Україні.
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