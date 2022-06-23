Посол України хоче особисто перепросити у Шольца за слова про "ображеного"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник хоче особисто попросити вибачення у канцлера Олафа Шольца за заяву про "ображену ковбасу".

Мельник жалкує за свої слова

Посол визнав, що такі слова були не дипломатичними та могла образити багатьох людей "і не тільки в Німеччині".

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Ця заява, про яку я потім, звичайно, пожалкував. Я особисто попрошу в нього вибачення,

– сказав Андрій Мельник.

Він додав, що такі слова не здивували Президента України Володимира Зеленського, але послу довелося пояснити такі вирази своєму керівнику – міністру закордонних справ Дмитру Кулебі.

Мельник наголосив, що любить Німеччину, її мову та поважає народ цієї країни, а також може залишитись у Німеччині назавжди після свого перебування на посту посла.

Що саме сказав Андрій Мельник

На початку травня канцлер Олаф Шольц сказав, що не планує їхати в Україну та вважає, що Київ не мав відмовляти президенту країни Франку-Вальтеру Штайнмаєру у візиті. 3 травня Андрій Мельник в коментарі Spiegel розкритикував такі слова німецького лідера та зауважив, що Україна не проти прийняти президента Німеччини.

"Шольц грає в ображену ліверну ковбасу. Це звучить не дуже по-державницьки… Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну. Це не дитячий садок", – сказав Мельник.

Після цього в Німеччині обурились через такі вислови дипломата. Наприклад, очільниця Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман обурена "ставленням України" до німецьких високопосадовців та зажадала офіційних вибачень від українського посла Андрія Мельника.

За словами німецької політикині, наша країна після "різких висловлювань" українського дипломата не може очікувати на візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва.

Але були в Німеччині й політики, які підтримали українського посла. Депутат Бундестагу Йоганнес Фоґель підкреслив, що різкі висловлювання Андрія Мельника зрозумілі, адже потрібно зважати на актуальну ситуацію в Україні. Він вважає, що не варто надто зациклюватись на заявах українського посла чи так різко реагувати на відмову прийняти візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

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