Посол України в Німеччині потролив німецький уряд за затягування поставок зброї

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині Андрій Мельник опублікував у твітері кумедну картинку, натякнувши Німеччині про затягування поставок зброї в Україну.

На картинці зображений слимак, до якого прикряплений патрон. Це має символізувати "швидкість" постачання військової допомоги Україні від уряду Німеччини.

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Довгий час Німеччина заявляла, що не готова постачати зброю Україні у боротьбі з росіянами. Проте згодом Олаф Шольц таки оголосив про поставки систем Gepard, протитанкової зброї, засобів перехоплення, боєприпасів, а також того, що можна використати в артилерійському бою.

Кумедна картинка про поставки зброї від Німеччини / фото з твітера Андрія Мельника

"Німецька зброя для України вже в дорозі". Щойно отримав це від члена уряду у Києві через WhatsApp. Ну. Росія не повинна виграти війну,

– підписав картинку Мельник.

Хто саме скинув цей мем українському послу – невідомо, проте очевидно, що всіх цікавить відповідь на питання "Коли німецька допомога прибуде в Україну?".

Ймовірно, такою публікацією Андрій Мельник хотів привернути увагу уряду Німеччину до того, що українці досі чекають обіцяної зброї.

Президент Польщі звинував Німеччину у недотриманні своєї обіцянки

Напередодні в інтерв'ю виданню WELT-TV Анджей Дуда звинуватив Німеччину в порушенні своєї обіцянки щодо обміну танками.

"Ви не дотримали цієї обіцянки. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані", – наголосив Дуда.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини пообіцяв Польщі замінити своїми танки Leopard наявні польські танки, які поставили в Україну. Наголошується, що ці постачання послабили власний військовий потенціал Польщі.

Анджей Дуда в інтерв'ю підтвердив, що його країна надала Україні велику кількість танків. За його словами, це відповідальність Польщі як сусіда України. Саме тому Польща сподівалася на підтримку НАТО, Сполучених Штатів та Німеччини.