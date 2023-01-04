Посол України розкритикував нового главу МЗС Ізраїлю за розмову з Лавровим

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розкритикував нового міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена. Все через його розмову главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Зокрема, дипломат наголосив, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю від початку повномасштабного вторгнення не вело переговорів із Росією.

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Позиція українського дипломата

Євген Корнійчук натякнув, що Україна незадоволена такими діями нового глави МЗС. Також він додав, що позиція Ізраїлю щодо війни в Україні "незрозуміла".

На жаль, ми не отримуємо жодного засудження масового обстрілу наших мирних жителів в останні місяці. Ізраїль унікальний з погляду наших партнерів. Він мовчить,

– сказав Корнійчук.

За його словами, розмова Коена з Лавровим, яка відбулася 3 січня, може свідчити про зміну політики Ізраїлю. Натомість ізраїльський політик анонімно запевнив журналістів, що немає жодних змін.

Що відомо про позицію нового глави МЗС Ізраїлю