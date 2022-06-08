Посол України закликав Ізраїль продати Києву "Залізний купол"

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук вкотре наголосив на тому, що Київ хоче придбати систему протиповітряної оборони "Залізний купол". З її допомогою вдасться зберегти життя мирних українців та врятувати їх від ворожих обстрілів.

Україна просить Ізраїль продати їй "Залізний купол"

На пресконференції в Тель-Авіві 7 червня Корнійчук закликав уряд Ізраїлю вийти із зони комфорту та повернутися до реальності. На думку посла, населення та влада Ізраїлю дуже підтримують Україну на словах, але коли справа доходить до дій, з'являються проблеми.

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Корнійчук розкритикував країну за її реакцію та ставлення до війни в України. Нагадаємо, що раніше Ізраїль вирішив обмежити свою підтримку України суто гуманітарною допомогою та не постачати Україні зброю, побоюючись реакції Росії. Крім того, українським військовим, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій, відмовили у лікуванні в Ізраїлі, а місцеві ЗМІ практично не згадують про війну в Україні.

Повертаючись до "Залізного купола", який хотіла б придбати Україна, для захисту своїх громадян, Корнійчук зауважив, що знає – США не будуть проти, якщо Ізраїль погодиться продати систему. Це важливо, адже саме Штати надають "Залізному куполу" фінансову підтримку на його виробництво та техобслуговування.

Крім того, посол зауважив, що система "Залізний купол" – це не зброя, а інструмент для порятунку життів мирних людей. Він наголосив на тому, що Україна просить саме купити ізраїльську систему ППО, а не вимагає надати її як безоплатну допомогу.

Я не хочу називати його зброєю. Я називаю його захисним спорядженням, яке захистить наших цивільних. З ним не можна вбити,

– сказав Корнійчук.

. "Залізний купол" – це всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael. Вона здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані 4 – 70 кілометрів з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам. Крім того, вона може знищувати маневрені БПЛА та вражати літаки на висоті до 10 кілометрів.

Посол України вдячний Ізраїлеві за гуманітарну допомогу, однак її недостатньо. "Ізраїль нічого не винний Україні. Але ми віримо, що з морального боку Ізраїль має стати на бік решта західного світу та допомогти Україні усіма можливими засобами", – додав він.

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