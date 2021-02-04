Посол Великої Британії привітала введення санкцій проти каналів Медведчука

Мелінда Сімонс відреагувала на рішення РНБО щодо введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна". Британська дипломатка схвалила такі дії.

Джерело: твіттер Мелінди Сімонс

Пані посол Великої Британії в Україні похвалила рішення президента Володимира Зеленського.

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Я вітаю рішучі дії президента Зеленського щодо боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди Україні. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа,

– заявила Сімонс.

Які світ реагує на санкції проти Козака та його каналів

2 лютого РНБО ввела санкції проти проросійського нардепа Тараса Козака. Він є офіційним власником телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна", які вже припинили своє мовлення. Більше про санкції – читайте тут.



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