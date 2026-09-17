"Київ став прифронтовим містом": посолка ЄС відреагувала на масований обстріл України

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила черговий масований обстріл українських міст, який Росія здійснила у ніч на 17 вересня. Вона наголосила, що кількість загиблих у Києві та області з початку серпня наближається до 120 осіб.

Дипломатка опублікувала розлогий допис у соціальній мережі X після чергової комбінованої атаки із застосуванням балістичних і крилатих ракет та ударних безпілотників.

Що сказала Матернова про обстріли?

За словами очільниці дипломатичної місії, з кінця серпня українська столиця зазнає постійних атак як удень, так і вночі.

Київ перетворився на місто на лінії фронту. З 27 серпня ми зазнаємо атак як вночі, так і вдень. Минулої ночі росіяни завдали нам потужного удару, здійснивши масштабну комбіновану атаку ракетами та дронами. Атака закінчилася лише кілька хвилин тому. Росія випустила десятки балістичних і крилатих ракет та сотні дронів, понад половину з яких були реактивними,

– висловивлася посолка ЄС в Україні.

Систематичні удари по залізничній інфраструктурі

Окрему увагу дипломатка приділила систематичним обстрілам пасажирського залізничного транспорту. Вона згадала про інцидент у Миколаївській області, де 16 вересня під прицілом опинився поїзд із 168 пасажирами та екіпажем.

Люди вціліли завдяки своєчасній евакуації, однак залізничні маршрути стають дедалі небезпечнішими для цивільного населення.

Я люблю українські поїзди. Я люблю подорожувати ними. Сьогодні я все ще це роблю, але з острахом,

– зазначила Катаріна Матернова.

Вона також прокоментувала заяви російського відомства щодо цивільних об'єктів. МЗС Росії раніше назвало українську залізницю "законною військовою ціллю" та заявило про неможливість гарантувати безпеку іноземним делегаціям.

Це не попередження. Це зізнання,

– підкреслила дипломатка.

Наслідки масованої нічної атаки

У ніч на 17 вересня російська армія випустила по території України 157 ударних БПЛА, а також ракети різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 131 ворожий безпілотник.

У Києві внаслідок обстрілу травмовано 19 людей, зафіксовано пошкодження житлових будинків, навчальних закладів, адмінбудівель та об'єктів інфраструктури.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, унаслідок удару в кількох районах столиці тимчасово виникали проблеми з водопостачанням.

Крім того, 13 вересня загарбники вдарили по локомотиву поблизу польського кордону, що в Укрзалізниці розцінили як імовірний замах на потяг із європейськими дипломатами.