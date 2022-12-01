У посольстві США у Мадриді теж знайшли конверт з вибухівкою
Джерело:Reuters
За кордоном невідомі продовжують залякувати та шантажувати дипломатичні відомства. Цього разу конверт з вибухівкою знайшли у посольстві США у Мадриді.
Про це 1 грудня повідомили місцеві ЗМІ. Цей пакет був схожий на 5 листів-бомб, відправлених на адресу посольства України в Іспанії та інші об'єкти в країні.
Важливо Конверти з вибухівкою надіслали прем'єру Іспанії та в Міноборони
Верховний суд Іспанії, який спеціалізується на тероризмі, вже розпочав розслідування. А джерело, близьке до розслідування, повідомило Reuters, що конверти, які надсилають терористи, схожі між собою. Їх вже отримали:
- в офісі прем'єр-міністра Іспанії,
- українському посольстві в Іспанії,
- авіабаза та компанія з виробництва зброї, яку передають Україні.
Джерело також повідомило, що ці пакунки містили розсипчастий порох із механізмом електричного запалювання, який змушував порох горіти, а не вибухати.