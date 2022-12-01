У посольстві США у Мадриді теж знайшли конверт з вибухівкою

За кордоном невідомі продовжують залякувати та шантажувати дипломатичні відомства. Цього разу конверт з вибухівкою знайшли у посольстві США у Мадриді.

Про це 1 грудня повідомили місцеві ЗМІ. Цей пакет був схожий на 5 листів-бомб, відправлених на адресу посольства України в Іспанії та інші об'єкти в країні.

Важливо Конверти з вибухівкою надіслали прем'єру Іспанії та в Міноборони

Верховний суд Іспанії, який спеціалізується на тероризмі, вже розпочав розслідування. А джерело, близьке до розслідування, повідомило Reuters, що конверти, які надсилають терористи, схожі між собою. Їх вже отримали:

в офісі прем'єр-міністра Іспанії,

українському посольстві в Іспанії,

авіабаза та компанія з виробництва зброї, яку передають Україні.

Джерело також повідомило, що ці пакунки містили розсипчастий порох із механізмом електричного запалювання, який змушував порох горіти, а не вибухати.