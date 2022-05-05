Посольство Канади незабаром повернеться з Польщі в Україну

Невдовзі на територію України повернеться посол Канади Лариса Галадза. Проте точного часу наразі не повідомляють.

Про це повідомляє видання "Укрінформ". Нагадаємо, у зв'язку з воєнним вторгненням Росії в Україну посольство Канади перемістилось до сусідньої Польщі. Наразі Канадське дипломатичне представництво працює у Варшаві та Кракові.

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За словами міністра закордонних справ Мелані Жолі, Канада прагне відновити дипломатичну присутність в Україні. Проте вона не вказала дати, за якою відкриється посольство, а також міста. Нагадаємо, що раніше установа функціонувала у Києві та Львові.

Наша мета – відновити дипломатичну присутність в Україні. Можу підтвердити, що Лариса Галадза, яка була нашим послом в Україні і зараз знаходиться на півдні Польщі, повернеться,

– повідомила Жолі.

Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Галадза перебувала у Польщі від початку війни Росії проти України.

За попередніми даними, станом на 3 травня, до столиці України повернулося 32 дипломатичних представництва. Наразі українська влада вживає заходів для покращення їх охорони.

Зокрема, влада Канади запустила тимчасову міграційну програму CUAET для українців, які були змушені покинути Батьківщину через повномасштабне вторгнення Росії. Програма почала діяти 17 березня. За допомогою цієї програми українці зможуть не просто перебувати в Канаді до 3 років, а й отримати офіційну роботу.

Чому іноземні посольства відновлюють роботу в Києві в час війни

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський зазначив, що рішення повертатись у столицю спирається на інформацію західних розвідок. А саме, що Росія відмовилася від ідеї захоплення Києва і зосередилася на окупації Сходу та Півдня. Проте ситуація ще може змінитися, а небезпека зберігається.

зазначив, що рішення повертатись у столицю спирається на інформацію західних розвідок. А саме, що Росія відмовилася від ідеї захоплення Києва і зосередилася на окупації Сходу та Півдня. Проте ситуація ще може змінитися, а небезпека зберігається. Провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Андрій Мартинов заявив, що посольствам важливо повернутись у Київ не тільки з міркувань солідарності, а й зважаючи на важливість безперервності процесу розв'язання питань двосторонніх відносин, особливо конфіденційних.

заявив, що посольствам важливо повернутись у Київ не тільки з міркувань солідарності, а й зважаючи на важливість безперервності процесу розв'язання питань двосторонніх відносин, особливо конфіденційних. Голова фракції "Голос" у Київраді Григорій Маленко вважає, що повернення посольств до Києва добрий знак. Це сигнал, що західні партнери увірували в Україну як суверенну державу, і в те, що з часом військовим шляхом ми відіб'ємо всі окуповані російськими військами території.

вважає, що повернення посольств до Києва добрий знак. Це сигнал, що західні партнери увірували в Україну як суверенну державу, і в те, що з часом військовим шляхом ми відіб'ємо всі окуповані російськими військами території. Експерт громадського руху "Всі разом!" Євген Савісько впевнений, що повернення посольств до Києва свідчить про такі важливі моменти, як впевненість в перемозі України у війні з Росією, столиця України стає доволі безпечним містом, жест підтримки українського народу в цій війні та бажання зміцнити свої позиції та здобути нові в сучасній Україні.

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