Карма в дії: в посольство Росії в Бухаресті прийшов підозрілий конверт

У п'ятницю, 17 лютого, Служба розвідки Румунії виявила підозрілий конверт поблизу російського посольства в Бухаресті. Цікаво, що місяць тому підозрілі пакунки отримували українські дипломати в низці європейських країн.

На місце події прибули усі відповідні служби. Піротехнічні групи вилучили підозрілий конверт для перевірки.

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Що робитимуть з пакунком

За інформацією видання, конверт буде досліджено в спеціалізованих лабораторіях. Служба розвідки країни співпрацюватиме з Міністерством внутрішніх справ.

Наразі достеменно невідомо, що ж було усередині конверта. Однак зауважимо, що нещодавно українським дипломатам погрожували саме в такий спосіб.

Конвертний терор: що відомо