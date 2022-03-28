Посольство Росії у Варшаві облили червоною фарбою

Будівлю посольства Росії у Варшаві на знак протесту проти війни в Україні облили фарбою. Участь в акції протесту взяли декілька чоловіків.

Біля паркану розмістили російський прапор, який облили червоною фарбою

Представниця поліції Габріела Путира повідомила, що інцидент стався 28 березня після 16:00 на вулиці Бельведерська. Декілька чоловіків облили червоною фарбою будівлю російського посольства.

Варте уваги 10 тисяч людей зібралися у Варшаві на підтримку України: промовисті фото

За інформацією польських ЗМІ, перед будівлею посольства зібралася група з декількох людей. На акцію протесту вони принесли банер з написом "Геть фашизм".

Перед парканом посольства розмістили фотографії масштабних наслідків війни Росії проти цивільного населення України. Також учасники акції розмістили біля паркану російський прапор, який облили червоною фарбою.

Унаслідок акції польські поліцейські затримали двох людей.



Посольство Росії у Варшаві облили фарбою / Фото з твітеру Аркадіуша Щурека



Посольство Росії у Варшаві облили фарбою / Фото з твітеру Аркадіуша Щурека

До слова – Польський генерал: Калінінградський округ – частина Польщі: дивіться відео