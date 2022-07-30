Дипломати путіна є співучасниками воєнних злочинів, – МЗС про цинічний твіт посольства росії

Посольство росії в Британії оприлюднило цинічну заяву із закликом не розстрілювати українських воїнів, а робити повішення. Цю жахливу публікацію у твіттері вже засудили в нашому МЗС.

Звернувся до світу щодо цього речник міністерства Олег Ніколенко. Він акцентував – російські дипломати не менші злочинці, ніж ті хто безпосередньо вбиває жителів України. Мовиться про твіт, де росіяни публічно підтримали "принизливу страту" для бійців полку Прокопенка.

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Усі вони повинні понести відповідальність

Ніколенко закликав читати цю офіційну заяву росії кожного разу, коли хтось каже, що росію "не можна ізолювати".

Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і мають понести відповідальність,

– написав речник МЗС України.

Раніше також на це різко відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. "росія – це країна-терорист. У 21 сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення можуть лише дикуни та терористи", – акцентував посадовець.

Що цьому передувало

росіяни 29 липня скоїли вбивство десятків українських полонених у колонії Оленівки на окупованій частині Донеччини.

Вони звинуватили в цьому Україну. Мовляв, ЗСУ спеціально вдарили по місцю, де незаконно утримують наших Героїв. У Генштабі це одразу спростували, оскільки в цю ніч не було жодної роботи артилерії по цьому населеному пункті.

На те, що це була спланована операція, вказують одразу кілька фактів. Зокрема, те, що напередодні вбивства полонених, окупанти зробили пропагандистський фільм, звідки й взяли заклики вбивати оборонців "Азовсталі". Також перед підривом приміщень у них перевели частину полонених, а експерти вибухотехніки встановили, що підрив колонії скоїли зсередини. Тобто жодних влучань артилерії не було.

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