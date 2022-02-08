Посольство США у Києві активно обговорює можливість переїзду на Захід України, – ЗМІ

Посольство США у Києві розглядає можливість переїхати на Захід України. Остаточного рішення наразі не ухвалили.

За даними ЗМІ, переїзд посольства з Києва на Захід активно обговорюють. Водночас представник Держдепартаменту сказав, що наразі їм нічого повідомити.

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Посольство США у Києві наголосило, що залишається відкритим для надання більшості консульських послуг.

Як ми продовжуємо радити, громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз з використанням комерційного чи іншого приватного транспорту,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський зустрівся з іноземними дипломатами

Володимир Зеленський зустрівся з іноземними дипломатами

Український лідер закликав їх залишатися в Україні та не нагнітати ситуацію.

Зеленський наголосив, що наразі Україна потребує особистої присутності союзників та партнерів.

Український лідер зауважив: нагнітання тривоги завдає не менших економічних втрат, аніж прямі військові дії.

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