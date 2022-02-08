Посольство США у Києві активно обговорює можливість переїзду на Захід України, – ЗМІ

8 лютого 2022 , 11:54
Читать новость на русском

Джерело:

BuzzFeed

Посольство США у Києві розглядає можливість переїхати на Захід України. Остаточного рішення наразі не ухвалили.

За даними ЗМІ, переїзд посольства з Києва на Захід активно обговорюють. Водночас представник Держдепартаменту сказав, що наразі їм нічого повідомити.

Зауважте Сигнали Україні та 18 варіантів протидії Росії: інтерв'ю з експертом про зміни в політиці США

Посольство США у Києві наголосило, що залишається відкритим для надання більшості консульських послуг.

Як ми продовжуємо радити, громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз з використанням комерційного чи іншого приватного транспорту,
– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Наприкінці січня у Washington Post повідомили, що  українська розвідка вивезла секретні документи з Києва на Захід країни у безпечне місце.

Зеленський зустрівся з іноземними дипломатами

  • Володимир Зеленський зустрівся з іноземними дипломатами.
  • Український лідер закликав їх залишатися в Україні та не нагнітати ситуацію.
  • Зеленський наголосив, що наразі Україна потребує особистої присутності союзників та партнерів. 
  • Український лідер зауважив: нагнітання тривоги завдає не менших економічних втрат, аніж прямі військові дії.
Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Як американські військові прибувають у Європу: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало