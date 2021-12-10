Посольство США відреагувало на звинувачення Росії через корабель "Донбас"

В американському посольстві відреагували на безпідставні звинувачення Росії. 9 грудня там бідкалися через український корабель "Донбас" і заявляли, що він рухається у бік Керченської протоки.

Дипломати США описали свою позицію щодо цього інциденту. Вони рішуче наголосили, що "Донбас" має повне право плавати в українських водах.

Раніше Безпека на морі: РНБО завершила роботу над проєктом стратегії

Це черговий прояв агресії Москви, – дипломати

У посольстві підкреслили, що звинувачення Росії є неправдивими. "Вони є частиною невпинної кампанії з відволікання від її останніх провокаційних дій", – мовиться у заяві. Дипломати зазначили, що нові незаконні обмеження у Керченській протоці та Азовському морі є черговим проявом агресії Кремля проти України.

Росія заявляла про нібито провокацію України

9 грудня російські ЗМІ повідомили, що корабель Військово-морських сил України рухається у бік Керченської протоки. У російській ФСБ цинічно стверджували, що судно нібито створює загрозу безпеці мореплавання. Втім, згодом окупанти заявили, що воно все ж змінило курс та повертається.

Як відреагували у Міноборони

В українському Міністерстві оборони спростували усі російські заяви. Олексій Резніков зазначив, що Азовське море є спільною акваторією як для України, так і для Росії.

Він пояснив, що мовиться про українське пошуково-рятувальне судно, на борту якого навіть немає зброї. Тож інформація про нібито загрозу через "Донбас" є черговим викидом Росії.

Водночас очільник відомства звернув увагу на близькість російських кораблів. За його словами, вони перебувають за 30 кілометрів від Маріуполя та Бердянська.

Російські провокації: дивіться відео

Повний текст допису американського посольства у твітері:

"Донбас" має повне право плавати у водах України. Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – черговий акт агресії проти України."