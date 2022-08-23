Посольство США закликало американців покинути Україну через загрозу нових ударів

У Посольстві США закликали американців, які перебувають в Україні, покинути країну через повідомлення про підвищену загрозу обстрілів найближчими днями.

Попередження Держдепартаменту США

У посольстві США в Києві заявили, що росія планує наростити удари по цивільній інфраструктурі України найближчими днями. Мовляв, такою інформацією володіє Держдепартамент США.

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Тож там просять своїх громадян покинути нашу країну, якщо це безпечно. При цьому у відомстві зауважили, що росія постійно обстрілює цивільну інфраструктуру, що становить загрозу для мирних жителів.

Держдепартамент володіє інформацією, що Росія нарощує зусилля для завдавання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно,

– мовиться у повідомленні.

У посольстві США також додали, що безпекова ситуація на всій території України "є вкрай нестабільною й умови можуть погіршитися без попередження". Тож громадянам США нагадали, що вони повинні зберігати пильність.

Журналіст Остап Яриш зауважив, що востаннє схоже попередження про можливі ракетні удари в посольстві США оприлюднили 14 липня, після того, як росія атакувала центр Вінниці. Проте тоді громадян США закликали уникати великих скупчень людей та масових подій.

Українців закликають бути обережними

Нещодавно розвідка США заявила, що росія готує масовані ракетні удари по Україні найближчими днями. Мовиться про цивільну інфраструктуру та урядові об'єкти.

На носі День незалежності й Україна готується до ймовірних "подарунків" ворога. Хоч загроза ракетних ударів по Україні зберігається завжди, багато українців все ж ними нехтують. Тож цими днями усіх громадян просять особливо уникати великих скупчень людей та не ігнорувати повітряні тривоги.

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