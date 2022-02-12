Посольство Великої Британії залишається працювати у Києві

На тлі загрози можливого російського вторгнення низка країн почала евакуацію родин дипломатів та частин дипмісій. Однак посольство Великої Британії залишається працювати в Україні.

Велика Британія закликала своїх громадян покинути територію України. Тамтешнє МЗС просить скористатися комерційними рейсами та повернутися на батьківщину.

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Посольство продовжує свою роботу

Попри те, що офіційний Лондон закликав свої громадян покинути Україну, пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що дипломати з Києва не виїжджатимуть. За її словами, команда посольства продовжує свою роботу.

Я залишаюсь у Києві та продовжую працювати разом із основною командою. Посольство залишається працювати,

– наголосила Сіммонс.

Іноземні країни закликають своїх громадян виїхати з України

США вирішили скоротити кількість дипломатів в Україні, відповідно частина працівників посольств вилетить на батьківщину. Крім того, Держдеп США наказав американцям, які працюють в складі моніторингової місії ОБСЄ в Україні покинути територію нашої держави.

На тлі загрози можливого російського вторгнення низка країн світу рекомендує своїм громаданям покинути територію України. Зокрема таку рекомендацію вже дали США, Нідерланди, Норвегія, Чорногорія, Японія, Канада, Естонія, Латвія, Ізраїль, Нова Зеландія, Австралія та Бельгія. Щобільше, Південна Корея заборонила своїм громадянам їхати до України.

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