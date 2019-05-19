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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Посольство США в Україні попрощалося з Йованович зворушливим відео

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      Марі Йовановіч поїде з України
      Марі Йовановіч поїде з України / 24 канал

      Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович завершує майже трирічну дипломатичну каденцію. У суботу, 18 травня, працівники американської дипломатичної установи в Києві у зворушливому відео нагадали, чого досягла Йованович у справі просування партнерства України та США.

      "Посол Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві", – нагадали у посольстві США в Україні на офіційній сторінці у Facebook. І опублікували відео, завдяки якому запропонували пригадати трирічну роботу Йованович в Україні "з просування партнерства між Україною та США".

      Читайте також: Як скандал з Луценком та Йованович вплине на відносини США та України: думка політолога

      Про звільнення Марі Йованович з посади посла США в Україні стало відомо 6 травня. 7 травня в посольстві підтвердили, що Йованович покине дипломатичний пост в Україні. Останнім її робочим днем вважатиметься 20 травня, що узгоджується з переданням президентських повноважень в Україні від Петра Порошенка до Володимира Зеленського.

       

       

      На запитання про можливого наступника Марі Йованович в американському посольстві конкретної відповіді не надають та прізвищ не називають.

      Хто така Марі Йовановіч?Йованович очолила посольство США в Україні у серпні 2016 року. На посаді очільника американського диппредставництва вона змінила Джеффрі Пайєтта, який працював тут з 2013 року. 

      Раніше Марі Йованович працювала помічником держсекретаря та відповідала за двосторонні взаємини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Також обіймала посади посла у Вірменії (2008 – 2011) та Киргизстані (2005 – 2008). 

      Коротко про скандал з Йованович в Україні

      Очільник Генпрокуратури України Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань.

      Далі Луценко заявив, що ГПУ не отримала 4 мільйони доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Мовляв, ці кошти було виділено, але "не отримано".

      У Державному департаменті США наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович". 

      Звільнення йованович: хроніка подій
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Новини США
      Джерело: 24 канал
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