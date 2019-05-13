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      Як скандал з Луценком та Йованович вплине на відносини США та України: думка політолога

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      Юрій Луценко та Марі Йованович
      Юрій Луценко та Марі Йованович / 24 канал

      Погіршення відносин з США – це дуже небезпечно. Посол США Марі Йованович була великим другом України. Вона зробила надзвичайно велику роботу.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Олександр Солонтай.

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      За його словами, очікували, що її звинувачуватимуть у якихось політичних ролях, але вона цим не займалася.

      Генпрокурору Юрію Луценку довелося спростували те, що він ніби отримав якийсь список недоторканих людей. Багато людей почали вимагати показати той список, бо це спроба кинути тінь, нібито є що приховувати. Він намагався зіткнути різні сторони між собою,
      – сказав Солонтай.

      На його думку, для Луценка це спосіб показати важливість, відвести увагу від нерозслідуваних справ, нереформованої прокуратури .

      "Це спосіб зобразити та показати, що його колишні соратники по фракції "БПП" нібито заважали. До того ж, не ті соратники, що в корупції, а ті, що начебто за реформу боролися, завадили йому щось зробити", – заявив політолог.

      Це гра з вогнем, небезпечна річ. Якби не змінився зараз президент, то це могло б зіграти роль. А так, разом із Петром Порошенком його кум Юрій Луценко все ж можуть цю історію "замнути",
      – підсумував Солонтай.

      Що відомо про скандал з Йованович в Україні? Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За словами Луценка, він відповів: "Це неприпустимо!"

      Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мала б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано". На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович". 22 березня Президент України Петро Порошенко відреагував на скандал з Луценком та Йованович. Він зазначив, що Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства зі США, а посол Марі Йованович має його підтримку.

      Дивіться відео інтерв'ю з Олександром Солонтаєм:

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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