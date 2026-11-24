Російські окупанти планують зимовими ударами паралізувати Київ, Дніпро, Одесу, Харків і Запоріжжя. Ворог поспішає реалізувати цей план до 2027 року через побоювання змін у політиці Сполучених Штатів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер Збройних Сил України та політолог Андрій Ткачук. За даними розвідки, противник зосереджується не на сухопутних наступах, а саме на системному ракетно-дроновому терорі тилових регіонів. Підтвердженням цього стала нещодавня атака на залізничний вокзал у Дніпрі.

Чому Кремль прагне зламати український тил

Андрій Ткачук наголосив, що агресор намагається використати поточну кон'юнктуру у Вашингтоні та тиск на адміністрацію Дональда Трампа. Раніше це вже призводило до призупинення допомоги, затримок розвідданих та перебоїв із супутниковим зв'язком.

За словами експерта, у Москві розуміють, що вікно можливостей незабаром закриється:

У цій всій історії ми бачимо, що зараз росіяни теж усвідомлюють, що 27-й рік може бути зовсім інший для них в контексті політики в Сполучених Штатах. Штати, ймовірно, увійдуть в свою політичну кризу, де буде відбуватися боротьба між парламентом під контролем демократів та Дональдом Трампом, який намагатиметься захистити себе від імпічменту та розслідувань,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

Андрій Ткачук про те, як Росія намагається зламати Україну ударами по тилу: відео

Саме через небезпеку зменшення тиску Вашингтона на Україну Москва намагається максимально швидко нав'язати вигідні собі умови. Проте політолог запевнив, що жодної капітуляції чи поступок виключно коштом України бути не може, і цю позицію беззастережно поділяє українське суспільство.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти намагаються відрізати від енергоджерел Одеську та Дніпропетровську області. Крім того, загарбники почали навмисно завдавати повторних ударів по енергетичних об'єктах у той час, коли там працюють ремонтні бригади.