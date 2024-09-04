"Не треба жартувати про наші червоні лінії": Лавров про постачання далекобійних ракет Україні

Сєргєй Лавров висловився про можливе постачання далекобійних ракет Україні від західних партнерів. Глава МЗС Росії знову згадав про "червоні лінії" та кинувся погрожувати союзникам нашої держави.

Водночас Лавров сказав, що західні союзники України "самі себе обмежують у наданні допомоги". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що сказав Лавров про постачання далекобійних ракет Україні

Російський пропагандист Павєл Зарубін опублікував уривок з інтерв'ю, яке Сєргєй Лавров дав йому у Владивостоці. У цьому уривку прихвостень Путіна коментує публікації в західній пресі про те, що адміністрація Байдена розглядає можливість поставити Україні ракети повітря-земля JASSM з дальністю до 900 кілометрів, що запускаються з винищувачів F-16.

В контексті цього Лавров вчергове згадав про "червоні лінії" Росії.

Вони мають розуміти про наші "червоні лінії". Не треба жартувати про наші "червоні лінії". І вони чудово знають, де вони проходять,

– заявив глава МЗС країни-агресорки.

В опублікованому Зарубіним відео Лавров також говорить про те, що західні лідери "самі обмежують себе в підтримці України".

За словами Сєргєя Лаврова "американці перевалили за той поріг, який самі для себе позначали". А також сказав, що американців "під'юджують, і Володимир Зеленський, звичайно ж, це бачить і користується цим".

До слова, раніше у мережі ходили чутки, що Сєргєй Лавров міг померти. Представник України в ООН Сергій Кислиця натякнув, що природна смерть для воєнних злочинців Росії є порятунком, говорячи про главу МЗС Росії.