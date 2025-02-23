Україна власними силами постачає на фронт 96% дронів, – Умєров

Україна самостійно купує або виробляє дрони для боїв. Цього року на напрямок БпЛА планують спрямувати ще 44 мільярди гривень, зокрема на закупівлю FPV-дронів та безпілотників на оптоволокні.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на форумі "Україна. Рік 2025", передає 24 Канал.

Дивіться також Умєров анонсував реформу ВЛК у два етапи

Рекорди України у постачанні дронів

На форумі, присвяченому третій річниці війни в Україні, 23 лютого міністр оборони сказав, що Україна вже стала найбільшим виробником бойових дронів у світі. Переважна більшість БпЛА, які використовують українські військові, наша країна має завдяки власним силам.

Умєров зазначив, що наша країна купує або виготовляє 96% дронів.

Як у жовтні минулого року повідомляв Володимир Зеленський, на фронт відправили мільйон дронів, закуплених за державні кошти.

Необхідна для фронту техніка

Військові за допомогою дронів можуть ефективніше боротися з російським агресором. Використовуючи БпЛА вони можуть частково компенсувати перевагу російських сил в артилерії. Дрони також допомагають уникати прямих боїв, зупиняючи просування окупантів, та бити по вразливих цілях на території Росії.