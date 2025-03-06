Бельгія не зможе постачати до України F-16 найближчим часом: у чому причина
- Бельгія відклала постачання літаків F-16 в Україну до 2026 року, чекаючи на нові винищувачі F-35 для заміни свого льотного парку.
- Під час зустрічі з владою Бельгії, Президент України Володимир Зеленський обговорив оборонні потреби та подякував за підтримку.
Бельгія вирішила відкласти постачання літаків F-16 в Україну. Судна передадуть Україні, коли Брюссель отримає для своєї країни інші винищувачі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву прем'єра-міністра Бельгії Барта де Вевера перед зустріччю з іншими лідерами ЄС, якого цитує "Європейська правда".
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Бельгія затримує доставку винищувачів Україні
Коли Бельгія відновить постачання літаків F-16 невідомо. Це станеться, коли країна отримає нові винищувачі F-35, якими Брюссель планує замінити нинішній льотний парк.
Прем'єр-міністр Бельгії не надав подробиць щодо очікуваного прибуття винищувачів F-35, але відомо, що F-16 в Україну можуть не прибути до 2026 року.
Бельгія готова надати F-16 для бойового використання в Україні, але їх введуть в експлуатацію ще не скоро. Однак прем'єр-міністр країни зазначив, що вони намагатимуться відновити постачання до України винищувачів якомога швидше.
Ми вже готуємо пілотів. Є також механіки, ми забезпечимо запасними частинами. І я не виключаю, що в цьому році F-16 поїдуть до Києва або поїдуть в Україну. Але це вже буде більше для запчастин. Але наступного року ми також надамо літаки, які будуть боєздатними,
– сказав Барт де Вевер.
Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з владою Бельгії та подякував за підтримку, яку надає країна. Також про подальшу військову допомогу після припинення поставок від США говорили з лідерами країн-партнерів та очільників ЄС.
Особливу увагу під час перемовин приділили оборонним потребам. Насамперед постачанню артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям у наше, українське, виробництво далекобійних дронів і ракет. Вони довели свою ефективність на фронті, і маємо разом посилювати цю перевагу,
– розповів Зеленський.
У Брюсселі пройде екстрений безпековий саміт щодо посилення обороноздатності України та всієї Європи.