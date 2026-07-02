"Постачання ППО для України – це першочергове питання": Зеленський відреагував на удар по Києву

Володимир Зеленський заявив, що постачання ППО для України є абсолютно першочерговим та критичним питанням. За його словами, особливо важливим є виробництво антибалістики.

Про це президент України заявив в четвер, 2 липня.

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Як Зеленський відреагував на російську атаку?

Володимир Зеленський прокоментував масований нічний удар по Києву.

Президент повідомив, що в місті зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях – переважно це звичайні житлові будинки, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

Загалом під час нічної атаки Росія застосувала понад 70 ракет різних типів, майже половина з яких – балістичні, а також майже 500 ударних дронів, серед яких були реактивні "Шахеди". Зеленський зазначив, що українські захисники неба збили значну частину засобів повітряного нападу, втім уникнути всіх влучань не вдалося.

Постачання ППО для України – це абсолютно першочергове і критичне питання. Важливо, щоб були внески у програму PURL: це те, що прямо працює на порятунок людей. Кожна наша двостороння домовленість з партнерами про ППО справді допомагає. Вдячний усім лідерам, які допомагають,

– сказав глава держави.

За словами президента, особливо важливою є реалізація домовленостей про виробництво антибалістики.

Дуже розраховуємо і на рішення Сполучених Штатів щодо ліцензій на "Петріоти" та іншої спільної роботи: це те, що може зупинити війну та подібні удари. Дякую всім, хто з Україною, з нашими людьми, з нашим захистом життя,

– підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, наслідки нічної ворожої атаки фіксують в усіх районах Києва. Зокрема в Дарницькому районі є часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

Тим часом у Шевченківському районі столиці сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами також є руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 квадратних метрів, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.

Станом на ранок було відомо про 13 загиблих та 86 постраждалих, пошуково-рятувальна операція триває.