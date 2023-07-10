Укріплення виявляться безглуздими: як ATACMS та F-16 можуть змінити співвідношення сил на фронті

Збройні Сили України від початку наступу звільнили не один десяток кілометрів квадратних. Наразі українські бійці потребують ще більш потужної підтримки й військової допомоги для того, аби пробивати лінії оборони ворога.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. Він додав, що завдяки касетним боєприпасам, які незабаром отримає Україна, Сили оборони зможуть ефективніше знищувати особовий склад армії Росії.

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Вкрай необхідні ATACMS та F-16

Критичним залишається постачання Україні двох видів озброєння – F-16 або аналогічних літаків інших типів та ATACMS. Передача обох видів озброєння може дійсно змінити співвідношення сил на полі бою.

Фортифікаційні споруди, лінії оборони росіян буде набагато легше проходити, якщо залпом із HIMARS оснащених ATACMS. Тоді вдасться знищити декілька опорних пунктів чи складів армії Росії.

"Якщо ATACMS вражати декілька об'єктів окупантів, то тоді укріплення росіян виявляться безглуздими. Адже будь-які лінії оборони хороші тоді, коли є особовий склад, люди, які готові їх захищати", – сказав військовий експерт.

Як ATACMS та F-16 змінять ситуацію на полі бою: дивіться відео

Для знищення особового складу

Касетні боєприпаси можна використовувати для того, аби влаштовувати детонації мін, які розміщені на поверхні чи трішки прикопані. Насамперед цей вид озброєння передбачений для знищення особового складу.

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення про передачу Україні касетних боєприпасів.

"Я б сказав, що це стрільба із гармати по горобцях. Це дуже потужний засіб, який в обмежених випадках може навіть замінити тактичну авіацію", – додав Федоров.

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