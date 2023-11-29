F-16 – не срібна куля: Столтенберг закликав готуватися до довгої та важкої битви

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що постачання F-16 Україні зможе посилити ППО, однак це не є універсальним способом завершити війну. Для цього потрібно багато рішень, битва буде важкою.

Про це Єнс Столтенберг заявив під час пресконференції після засідання Ради Україна – НАТО у Брюсселі – передає 24 Канал. Він переконаний, що потрібно ухвалювати конкретні рішення.

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Потрібно не лише F-16

Єнс Столтенберг впевнений, що винищувачі F-16 змінять ситуацію на краще. Вони здатні посилити українські можливості, що, своєю чергою, збільшить російські втрати. Також західні літаки стануть чудовим підсиленням протиповітряної оборони. Однак немає чогось одного, що кардинально переверне ситуацію на фронті.

Водночас нам треба усвідомити, що це не "срібна куля". Немає однієї системи, здатної фундаментально змінити ситуацію на полі бою. Це питання застосування багатьох можливостей, які працюють одночасно, щоб посунути росіян,

– наголосив генсек НАТО.

Він додав, що потрібно готуватися до довгої і важкої битви проти Росії. Поставки сучасних бойових танків, HIMARS, крилатих ракет та передових систем протиповітряної оборони – це все добре, однак це не єдине рішення.

Україна та НАТО