Чому Угорщина зманіпулювала заявами щодо транзиту зброї: пояснення політолога

Угорщина спочатку виступала проти транзиту зброї в Україну через свою територію, проте згодом скасувала це рішення. А вже 20 липня знову заявила, що таки проти перевезення зброї. Чому Угорщина маніпулює своїми заявами – читайте у статті.

Це 24 каналу пояснив політолог Дмитро Тужанський. Він каже, що такі заяви влади Угорщини щодо транзиту зброї – чергове непорозуміння.

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Експерт вважає, що Угорщина не забороняла транзит зброї до України через свою територію, проте вона не дає власної зброї.

Країна забороняє передачу зброю Україні (власної чи закордонної) через українсько-угорський кордон, щоб не наражати закарпатців, де проживає угорська громада, на небезпеку. Але це політика маніпуляцій, бо ракетами обстрілюють усю Україну,

– сказав Тужанський.

Політолог зазначив, що водночас угорська сторона, згідно з рішенням уряду ще 7 березня, дозволяє транзит зброї територією Угорщини, але не через кордон. "Тобто її можуть авіацією передати до Словаччини, Румунії чи Польщі і звідти завести до України", – пояснив він.

Тужанський розповів, що Угорщина свідомо не коментувала це питання, бо для неї воно – політичне.

"Адже російське вторгнення готувалося, коли в Угорщині була передвиборча кампанія. І Віктор Орбан виграв четверий раз, бо вони почали проводити миротворчу риторику та спекулювати на цьому", – додав він.

Експерт запевняє, що Угорщина має дуальну позицію – з одного боку держава є членом ЄС та НАТО, а з іншого – поводиться ізоляціоністськи та виступає проти санкцій.

Тужанський пояснив позицію Угорщини щодо транзиту зброї до України:



Офіційна позиція Угорщини щодо зброї Україні: