Постачання зброї Україні: Німеччина та США мають принципово різні позиції

Щодо додаткового озброєння України у випадку розгортання агресії Росії США та Німеччина не можуть дійти згоди. А проте обидві країни загалом одностайні у підтримці України.

Про це говорили у Вашингтоні глава німецького МЗС Анналена Бербок та державний секретар США Тоні Блінкена під час спільного брифінгу. Перед цим сторони провели переговори.

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США та Німеччина не дійшли спільної думки щодо постачання зброї Україні

Анналена Бербок заявила, що німецький уряд не розглядатиме експорт зброї до України. Підтримувати Україну німці збираються інакше – наприклад, будуючи військові шпиталі.

У нас є своя позиція щодо постачання зброї в Україну, яка відрізняється (від позиції США, – 24 канал),

– сказала Бербок.

Тоні Блінкен натомість запевнив, що США продовжуватимуть постачати Україні оборонну зброю. Причому навіть більше, ніж планувалося. Але – у будь-якому випадку потрібні дипломатичні зусилля.

Реальне питання в тім, чи серйозно Росія налаштована на ці дипломатичні зусилля... Наразі ж бачимо ескалацію та погрози з дулом, приставленим до скроні України,

– говорив Блінкен.

Разом із цим США і Німеччина висловили одностайність щодо загальної підтримки України на тлі російської загрози. Бербок та Блінкен повторили тези про велику ціну та тяжкі наслідки для Кремля, якщо там наважаться на нове масштабне вторгнення.

Зверніть увагу:

Наприкінці грудня в МЗС Німеччини заявили, що Берлін ставить перед собою завдання не допустити подальшого конфлікту з Росією. Тож про постачання зброї Україні поки не мовиться.

Це ж сказав на початку січня і посол України в Німеччині Андрій Мельник. За його словами, новий уряд Німеччини не змінить позицію щодо постачання зброї для українців.

Нагадаємо у відео: місяць тому Резніков розповів, що Німеччина блокує постачання зброї Україні