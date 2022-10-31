Путін на фронті вирішив почекати зими: чи збільшить Захід постачання зброї в цей час

Аналітики припускають, що Путін чекає на зиму, щоб спланувати нову фазу війни в Україні. Він сподівається, що холодна пора року зможе вплинути на позицію Європи у підтримці України.

Про це 24 каналу сказав політолог Валерій Димов. Він зауважив, що опитування показує, що європейці готові потерпіти, тому що вони знають, хто стоїть за всіма їхніми негараздами.

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Чи збільшить Захід постачання зброї Україні

Димов зазначив, що країни Заходу дуже допомагає Україні у війні проти Росії. Якщо спочатку вони постачають нам гранатомети, які є оборонною зброєю, то згодом надали HIMARS і бронетехніку.

Тому переломний момент уже настав. Для когось стакан напівзаповнений, для Росії він усе ж таки більш порожній,

– сказав політолог.

За його словами, варто подивитися на баланси – Росія вже шукає снаряди, тоді як ми отримали високоточні снаряди, фактично наступальну зброю та ракети для HIMARS.

Димов зауважив, що, якщо ще 8 місяців тому мовилося про летальну зброю, то тепер Захід уже говорить про наступальну зброю. Тож він продовжить надавати Україні озброєння.

Він додав, що зима буде важкою, але сподівання Путіна на те, що Європа її не переживе, не справдяться. Адже опитування показують, що європейці готові триматися, тому що вони знають, що за всіма їхніми негараздами стоїть російська агресія.

Димов сказав, чи продовжить Захід надавати Україні озброєння: дивіться відео

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