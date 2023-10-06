США допомагають Україні за 3 програмами: які нині труднощі з цим виникли

Сполучені Штати Америки від початку російського вторгнення активно підтримують Україну, зокрема надають зброю та техніку. Втім, нині американська допомога у підвішеному стані.

Сподіваємося, що у США проголосують за додатковий бюджет для підтримки України й постачання зброї не призупиниться. Про це 24 Каналу сказала нардепка, керівниця ТСК для контролю за використання озброєння Олександра Устінова. Зауважимо, що під час останнього візиту в США Володимир Зеленський почув від Джо Байдена запевнення у 100% підтримці Білого дому та двопартійній підтримці Конгресу.

Важливо Мінфін США вважає, що Україні потрібно надавати більше коштів

Необхідне додаткове виділення коштів

Вашингтон передає Україні зброю за 3 програмами:

Presidential Drawdown Authority (PDA) – це президентська програма, коли Конгрес виділяє певну кількість грошей, а потім адміністрація Байдена разом з Пентагоном шукає, що є в залишках. За ці гроші американці в себе ж викуповують зброю і потім відправляють її в Україну.

– це президентська програма, коли Конгрес виділяє певну кількість грошей, а потім адміністрація Байдена разом з Пентагоном шукає, що є в залишках. За ці гроші американці в себе ж викуповують зброю і потім відправляють її в Україну. Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) – програма, на яку виділяються гроші в рамках загального пакета допомоги, за які США можуть купувати зброю як за кордоном, так і у своїх виробників, та відправляти її в Україну.

– програма, на яку виділяються гроші в рамках загального пакета допомоги, за які США можуть купувати зброю як за кордоном, так і у своїх виробників, та відправляти її в Україну. Foreign Military Finance (FMF) – програма, за якою зазвичай оплачуються всі тренінги. Через цю програму наші партнери, зокрема Польща, Словаччина тощо, отримують відшкодування за передану Україні зброю.

"Бюджет закінчився 30 вересня. Поки що Вашингтон не виділив додаткових коштів. Єдина програма, в якій лишилися гроші, це PDA. За цією програмою США зможуть ще на 5 мільярдів передати зброї", – мовила Устінова.

Як відставка спікера Маккарті впливає на постачання озброєння: дивіться відео

Україна сама купує зброю

Від початку повномасштабного вторгнення американці в середньому на місяць давали Україні зброї на 2,5 – 3 мільярди. За словами нардепки, якщо у США зараз лишилося 5 мільярдів, то через 1,5 – 2 місяці ці гроші закінчаться.

Вони не можуть просто приїхати на завод, забрати зброю та відправити в Україну. За неї треба платити,

– зазначила керівниця ТСК для контролю за використання озброєння.

Вкрай потрібно, щоб американці проголосували за виділення додаткових грошей для України, бо інакше американська зброя не постачатиметься. Американці фізично не матимуть можливості, тому що в них так прописані правила й так працює система. Втім, військову підтримку продовжують надавати європейці, а також Україна сама купує дуже багато зброї.

Крім того, що нам 2,5 – 3 мільярди на місяць виділяли на зброю, то ще 1,5 мільярда кожного місяця виділяли на прямі вливання американських доларів у бюджет України.

"Нам на місяць давали 1,5 мільярда, які ми клали у свій бюджет й платили зарплати вчителям, купували ліки тощо. Якщо США не проголосують за допомогу, то тут теж буду дірка. Хочеться вірити, що найближчим часом оберуть нового спікера й це питання врегулюється", – підсумувала Устінова.

Маккарті відправили у відставку: коротко

3 жовтня Палата представників проголосувала за відставку спікера Кевіна Маккарті. Рішення підтримали 216 осіб, а проголосували проти – 210. Ініціатором усунення Маккарті став його однопартієць, республіканець Мет Гетц.

Зазначимо, що це перший в історії випадок, коли спікера відправили у відставку. Маккарті обіймав посаду протягом 9 місяців, що стало найкоротшим періодом перебування спікера в Палаті представників.

Палата представників вже призначила нового тимчасового спікера. Нижню палату США певний час обійматиме Патрік МакГенрі, який був соратником Маккарті.