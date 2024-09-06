Поставили Путіна в глухий кут, – у Міноборони Британії оцінили наступ ЗСУ на Курщині

Джон Гілі наголосив, що непохитна підтримка України є його "головним завданням". Атака українських військ на Курську область поставила президента Росії у "глухий кут".

Про це міністр оборони Великої Британії заявив під час виступу на борту літака Королівських військово-повітряних сил на шляху до Німеччини. Далі він планує взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.

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Велика Британія продовжить підтримувати Україну

Я пишаюся тим, що Британія об'єдналася на підтримку України, і я був рішуче налаштований, і Кір Стармер був рішуче налаштований продовжити це з лейбористським урядом,

– сказав він.

Джон Гілі зазначив, що наступ на Курську область Росії очевидно "поставив Путіна у глухий кут", оскільки він залишив деякі ділянки свого кордону без захисту, і тепер йому все ще доведеться вирішити, як реагувати на це, тоді як Україна зберігає свої позиції у цьому регіоні.

Помічники Гілі повідомили журналістам, що його прагнення полягають у тому, щоб його сприймали як "містера Україна" у британському уряді – роль, яку нещодавно виконував його попередник із Консервативної партії Бен Уоллес.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція є частиною більшого плану перемоги, який Україна представить міжнародним партнерам. План не залежить від позиції Росії.