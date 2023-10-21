Данілов спрогнозував ефект від нових поставок ATACMS: у росіян підгорить

Україна продовжить отримувати ракети ATACMS, доки не звільнить всі свої території. Звісно, що не сподобатись цей факт може лише Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що питання постачання ракет ATACMS є ключовим у перемовинах президентів України та США. Зокрема, він підтвердив заяву очільника МЗС Дмитра Кулеби, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS на постійній основі.

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Це не перше і не останнє отримання нами ракет ATACMS. У нас є домовленість з нашими партнерами, що ми їх використовуємо виключно по території нашої країни, яка на сьогодні тимчасово окупована терористами,

– зазначив Данілов.

Він висловив подяку нашому президенту – Володимиру Зеленському за те, що він безпосередньо займається цим питанням.

Поставки не припиняться

Що стосується технічних характеристик, Данілов пояснив, що не може говорити, на яку відстань вони будуть відправлятися.

Я точно можу сказати, що у декого буде горіти одне місце після наступних партій. І це буде обов'язково продовжуватися до того часу, поки ми не звільнимо наші території. До цього часу поставки зброї не зупиняться,

– наголосив Данілов.

Головне про передачу ATACMS Україні

Британські розвідники переконані, що наявність ракет ATACMS та нещодавня атака по російських аеродромах змусить країну-агресора передислоковувати свої оперативні бази та вузли управління далі від лінії фронт.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна вперше використала далекобійні ракети ATACMS.

У США існують 4 основні модифікації ракет ATACMS, які відрізняються як типом бойової частини, так і масою та дальністю ураження. Які з них може отримувати Україна – читайте у матеріалі 24 Каналу.



Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу