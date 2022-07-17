Зможемо брати під вогневий контроль, – Попович сказав, на що можуть скерувати нові ракети HIMARS

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував нові поставки зброї HIMARS для України. Ракети цих систем можуть вражати ціль на 300 кілометрів. Тож, завдяки цьому українські бійці зможуть відбити наступ росіян та знищувати їхні склади в тилу.

На що можуть скерувати нові ракети HIMARS

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Денис Попович. Він каже, що зараз "на слуху" Кримський міст та можливості ураження чорноморської бази на окупованому півострові.

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Попович наголосив, що якщо такі ракети для HIMARS нам поставлять, то вони дадуть можливість завдавати удару навіть по цих об’єктах (Кримському мосту та чорноморській базі).

За його словами, радіус дії 300 кілометрів – це означає, що ЗСУ щонайменше можуть стріляти з Дніпропетровської області.

Він пояснює, що це суттєво розширює радіус ураження і створює появу “довгої руки” в української армії.

Це суттєво розширює наші можливості щодо ураження російської армії в дальніх тилам. Ми зможемо брати під вогневий контроль логістичні ланцюжки та порушувати плани окупантів щодо наступу,

– заявив Попович.

Чи потрібні зараз танки українській армії

З Польщі до України вже найближчим часом можуть надійти танки. На це військовий експерт каже, що наступальна техніка, але для оборони теж підійде.

Він наголосив, що танки будуть потрібні там, де це визначить українське командування ЗСУ. Хоча ця зброя, яка може знадобитися на будь-якій лінії фронту.

Це можуть бути і Слов’янськ, Краматорськ, ми там передбачаємо можливий наступ російськоїх армії. Це може бути Херсонський напрямок, де ми можемо атакувати,

– зазначив Попович.

Денис Попович про наступ росіян та постачання зброї: відео



До слова, озброєння, яке Україні постачає Захід, суттєво впливає на хід війни. Зокрема, точність ударів українських військ нівелює кількісну перевагу в техніці окупантів, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

Зараз українські воїни ефективно нищать ворожі склади на тимчасово окупованих територіях. Так, ЗСУ показали відео, як поцілили в тимчасовий склад окупантів на Півдні.