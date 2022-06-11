Поставки важкого озброєння затягнулись, – Смірнов про терміни масштабного контрнаступу

Західні країни затримують поставки важкого озброєння. Через це ЗСУ не можуть йти в масштабний контрнаступ. Проте деяка зброя дуже допомогла військовим на Сході, окупанти отримати серйозну відсіч.

Про це 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, західне озброєння допомогло ЗСУ утримати оборону на Сході.

До теми Завалюйте листами канцлера, – Мельник порадив, що робити, щоб Німеччина допомагала нам зброєю

Смірнов зазначив, що йдеться про Сєвєродонецьк, хоча був варіант відступити до Лисичанська і тримати оборону там.

Тож, озброєння нам допомогло. Але не плутайте оборону і контрнаступ. Адже щоб іти в контрнаступ, нам потрібно переважати ворога або хоча б не відставати по озброєнню,

– наголошує він.

Радник глави МВС додав, що нам треба відбивати свої території, тому ключовим є питання важкого озброєння, формування нових бригад на базі цього озброєння, які будуть "основою" для контрнаступу.

Він вірить, що наш контрнаступ буде мати стратегічний перелом, під час якого ворог буде здавати позиції.

Але на жаль, цей переломний момент буде не в найближчій перспективі. Прогнози треба відтерміновувати на місяць – два, бо затягнулись поставки важкого озброєння, що потрібно для нашого контрнаступу,

– заявив Смірнов.

Радник глави МВС підтвердив, що на найгарячіших точках, зокрема біля Сєвєродонецька, російська артилерія переважала нашу в 10 – 13 разів. Водночас західне озброєння наших сусідів допомогло стабілізувати ситуацію.

"Як я вже казав, одним з планів було відійти до Лисичанська, бо ми не знали, чи втримаємо Сєвєродонецьк. Ми змогли провести там багато обстрілів позицій ворога", – відповів він.

Але, за словами Смірнова, озброєння нам допомогло. Про це свідчать і перехоплені розмови окупантів. Досі звучать фрази, що "можливо, НАТО підійшло?", російські військові відчули це озброєння.

І, на думку експерта, надалі ситуація буде мінятися з поставками цього озброєння, поки Україна не сформує резерви для контрнаступу.

Смірнов про постачання озброєння, контрнаступ та можливість нового наступу росіян:



Як світові країни допомагають Україні зброєю

Відео до теми – майстерна робота: як 40 артилерійська бригада мочить окупантів