Постраждали 11 локацій: Росія цієї ночі вдарила майже 90 БпЛА

У ніч проти 20 червня окупаційне військо вкотре атакувало Україну "Шахедами". Так, цієї ночі росіяни запустили 86 ударних БпЛА.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки дронів збито під час нічної атаки

У ніч проти 20 червня ворожі сили атакували 86 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ворог запускав дрони із напрямків:

Міллерово,

Курськ,

Орел,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,

Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Сході та Півдні країни,

– ідеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, 34 ворожі цілі було збито вогневими засобами ураження, ще 36 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Вказується, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил