Постраждали 11 локацій: Росія цієї ночі вдарила майже 90 БпЛА
- Сили ППО вночі знищили 70 з 86 ударних БпЛА.
- Зафіксовані влучання у 8 локаціях, а також падіння збитих уламків на 11 локаціях.
У ніч проти 20 червня окупаційне військо вкотре атакувало Україну "Шахедами". Так, цієї ночі росіяни запустили 86 ударних БпЛА.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Після 10 влучань БпЛА в Одесі багато постраждалих, серед них – рятувальники
Скільки дронів збито під час нічної атаки
У ніч проти 20 червня ворожі сили атакували 86 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Ворог запускав дрони із напрямків:
- Міллерово,
- Курськ,
- Орел,
- Брянськ,
- Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,
- Чауда – ТОТ Криму.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Сході та Півдні країни,
– ідеться в повідомленні.
За даними Повітряних сил, 34 ворожі цілі було збито вогневими засобами ураження, ще 36 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Вказується, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.