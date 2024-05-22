Постраждали щонайменше 4 жінки: поліція розповіла про чоловіка, який бив жінок у Дніпрі

У Дніпрі чоловік кидався на жінок. Зловмисника затримали, тепер він перебуває у руках правоохоронців.

Раніше у мережі з'явилося відео з Дніпра, на якому чоловік бив жінок, які проходили повз. Кілька постраждалих звернулись до поліції.

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Подробиці інциденту

У пресслужбі поліції повідомили, що перше повідомлення надійшло до правоохоронців близько 16:00. На проспекті Дмитра Яворницького чоловік кидався на жінок.

На вулиці чоловік поводив себе агресивно, штовхав, бив та кидався на жінок, які йшли по центральному проспекту,

– зазначили правоохоронці.

Станом на 22 травня до поліції звернулись 4 постраждалих жінок.

Нагадаємо, що напади зловмисника зафіксували камери Ситуаційного центру міста. Чоловік бив жінок біля театру опери та балету в Дніпрі.

На камери потрапили 3 жорстокі напади:

У ролику, який поширюють у мережі, видно, що чоловік із пакетом в руках зупиняється на вулиці, чекаючи, поки підійде дівчина, котра йде ззаду. Він ставить їй підніжку, а потім б'є по голові, доки та не впаде. І йде собі геть.

Ще одну жінку він підстеріг на пішохідному переході й одразу вдарив у голову. Дівчина впала, а чоловік спокійно продовжив рух.

Третю дівчину злочинець штовхнув до стіни, а потім сильно вдарив в обличчя.

У якому стані постраждалі наразі невідомо.

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Справу кваліфікували як хуліганство

На розшук порушника одразу вирушили поліцейські патрулі міста. У підсумку патрульні затримали 37-річного чоловіка неподалік місця події та доставили до Дніпровського районного управління поліції.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Момент затримання нападника: відео Нацполіції

Телеграм-канал "Дніпро Оперативний" пише, що чоловіка звати Дмитро і він має цілу низку схожих кримінальних справ. За їхніми даними, відомо про щонайменше десяток нападів Дмитра на жінок у різних областях України. Вони також припускають, що у зловмисника підозра на психічний розлад, однак це неофіційна інформація.