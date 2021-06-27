Чи постраждали українці під час пожежі на турецькому Мармарисі: відповідь МЗС

27 червня 2021 , 16:32
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Джерело:

твіттер Олега Ніколенка

У Туреччині на популярному курорті біля міста Мармарис спалахнула лісова пожежа. Відомо, що постраждалих серед українців немає.

До гасіння пожежі залучили гелікоптери та спецтехніку. Є 1 загиблий серед місцевих жителів.

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У Міністерстві закордонних справ зазначили, що Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі.

Що відомо про пожежу

  • Влада була вимушена евакуювати деяких туристів. Однак інші не панікують, вони з цікавістю дивляться на пожежу.
  • Чиновники переконують, що пожежа не становить загрози для населених пунктів.
  • Рятувальники працюють посилено. Залучили 10 вертольотів. 
  • Інформації про постраждалих поки немає. Відомо, що вогонь пошкодив 2 вілли.
Зверніть увагу! Пожежа виникла схилах пагорба. Біля населеного пункту спалахнули дерева. Туристам варто бути особливо обачними, оскільки осередок займання швидко збільшується.

 

Автор: Ольга Музика