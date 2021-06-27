Чи постраждали українці під час пожежі на турецькому Мармарисі: відповідь МЗС

У Туреччині на популярному курорті біля міста Мармарис спалахнула лісова пожежа. Відомо, що постраждалих серед українців немає.

До гасіння пожежі залучили гелікоптери та спецтехніку. Є 1 загиблий серед місцевих жителів.

До теми У Туреччині на популярному курорті виникла масштабна пожежа: туристів евакуюють

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі.

Що відомо про пожежу

Влада була вимушена евакуювати деяких туристів. Однак інші не панікують, вони з цікавістю дивляться на пожежу.

Чиновники переконують, що пожежа не становить загрози для населених пунктів.

Рятувальники працюють посилено. Залучили 10 вертольотів.

Інформації про постраждалих поки немає. Відомо, що вогонь пошкодив 2 вілли.

Пожежа виникла схилах пагорба. Біля населеного пункту спалахнули дерева. Туристам варто бути особливо обачними, оскільки осередок займання швидко збільшується.