Чи постраждали українці внаслідок нічної атаки Ірану: що каже посол в Ізраїлі

В ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль за допомогою безпілотників та ракет. Посол України розповів, чи є постраждалі українці внаслідок ударів.

Євгеній Корнійчук зазначив, що по Ізраїлю випустили приблизно 300 різних засобів ураження. Більшість цілей вдалося збити ще до того, як вони ввійшли у повітряний простір країни, тому збитки мінімальні.

Дивіться також Дорогий і неідеальний: що таке "Залізний купол", чому не врятував Ізраїль і чи підходить Україні

Чи є серед поранених українці

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що під час нічної атаки Ірану 14 квітня на території Тель-Авіву навіть не вмикали сирени й оповіщення повітряної тривоги. За його словами, виглядає так, що абсолютна більшість ракет, яка була випущена з Ірану, з території Сирії, і з Іраку, були збиті поза межами території Ізраїлю.

Дипломат зазначив, що в операції, окрім ізраїльських, брали участь британські, французькі, американські військові. Збиття повітряних цілей було дуже ефективним, тому інформації про постраждалих українців не надходило.

Фактично пошкоджено один інфраструктурний об'єкт на військовій базі. Поранення зазнала одна жінка. Не релевантне питання чи українці отримали поранення, пошкодження. Такої інформації немає і, скоріш за все, вже не буде,

– підкреслив Корнійчук.

Особливість цієї атаки у тому, що вона вперше йшла від Ірану. Раніше Тегеран використовував свої проксі на території Ємену, Сирії та Іраку, а зараз основна кількість озброєння була спрямована саме з території Ірану.

За словами чоловіка, Служба тилу, відповідний підрозділ ізраїльських збройних сил, які працюють з мирним населенням, оголошували попередньо про заходи безпеки, які мають бути вжиті цивільними. Однак наразі аеропорт Бен-Гуріон працює – 14 квітня обмеження накладено тільки на роботу дитячих навчальних закладів.

Реакція на удари Ірану